CHO

Choise.com is the world’s first MetaFi ecosystem that simplifies the use of DeFi products, making the process easy, reliable, and fool-proof.

ΌνομαCHO

ΚατάταξηNo.1629

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.51%

Προμήθεια Κυκλοφορίας430,736,309.9492

Μέγιστη Προμήθεια0

Συνολικός Όγκος1,000,000,000

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή1.3832510706380847,2022-09-01

Χαμηλότερη τιμή0.003687879961570621,2025-04-19

Δημόσιο BlockchainETH

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

