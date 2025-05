AUCTION

Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining.

ΌνομαAUCTION

ΚατάταξηNo.456

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)141.34%

Προμήθεια Κυκλοφορίας6,090,142.29001446

Μέγιστη Προμήθεια10,000,000

Συνολικός Όγκος7,640,771.31259095

Ποσοστό κυκλοφορίας0.609%

Ημερομηνία Έκδοσης2021-02-07 00:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή70.55596041,2021-04-12

Χαμηλότερη τιμή3.484607093787073,2023-06-15

Δημόσιο BlockchainETH

ΕισαγωγήBounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining.

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.