ATOM

The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token.

ΌνομαATOM

ΚατάταξηNo.52

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς0.0005%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)28.74%

Προμήθεια Κυκλοφορίας390,934,204

Μέγιστη Προμήθεια∞

Συνολικός Όγκος390,934,204

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης2019-03-15 00:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο0.1 USDT

Υψηλότερη τιμή44.6955257850945,2021-09-20

Χαμηλότερη τιμή1.13096252523,2020-03-13

Δημόσιο BlockchainATOM

ΕισαγωγήThe Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token.

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.