ARPA

We propose a blockchain-based secure computation network of Multi-party Computation (MPC). ARPA cryptographically enables private smart contract, unprecedented data-at-use privacy protection, as well as scalable computational sharding

ΌνομαARPA

ΚατάταξηNo.634

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.67%

Προμήθεια Κυκλοφορίας1,519,586,598.3877385

Μέγιστη Προμήθεια0

Συνολικός Όγκος1,999,999,999.9877386

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης2019-04-26 00:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο0.02 USDT

Υψηλότερη τιμή0.2751607677412158,2021-11-03

Χαμηλότερη τιμή0.00348694370424,2020-03-13

Δημόσιο BlockchainETH

ΕισαγωγήWe propose a blockchain-based secure computation network of Multi-party Computation (MPC). ARPA cryptographically enables private smart contract, unprecedented data-at-use privacy protection, as well as scalable computational sharding

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.