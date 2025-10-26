WORK (WORK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00489791$ 0.00489791 $ 0.00489791 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.77% Preisänderung (1T) +4.11% Preisänderung (7T) +7.52% Preisänderung (7T) +7.52%

Der Echtzeitpreis von WORK (WORK) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde WORK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WORK liegt bei $ 0.00489791, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WORK im letzten Stunde um +0.77%, in den letzten 24 Stunden um +4.11% und in den vergangenen 7 Tagen um +7.52% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

WORK (WORK) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 100.81K$ 100.81K $ 100.81K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 100.81K$ 100.81K $ 100.81K Umlaufangebot 1000.00M 1000.00M 1000.00M Gesamtangebot 999,997,534.39 999,997,534.39 999,997,534.39

Die aktuelle Marktkapitalisierung von WORK beträgt $ 100.81K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WORK liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 999997534.39. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 100.81K.