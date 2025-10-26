Der Echtzeitpreis von Kin beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum KIN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den KIN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Kin beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum KIN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den KIN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Kin (KIN) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:01:42 (UTC+8)

Kin (KIN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00122572
$ 0.00122572$ 0.00122572

$ 0
$ 0$ 0

-0.07%

-1.34%

-8.68%

-8.68%

Der Echtzeitpreis von Kin (KIN) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde KIN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KIN liegt bei $ 0.00122572, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KIN im letzten Stunde um -0.07%, in den letzten 24 Stunden um -1.34% und in den vergangenen 7 Tagen um -8.68% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Kin (KIN) Marktinformationen

$ 2.48M
$ 2.48M$ 2.48M

--
----

$ 2.48M
$ 2.48M$ 2.48M

2.65T
2.65T 2.65T

2,647,309,412,836.401
2,647,309,412,836.401 2,647,309,412,836.401

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Kin beträgt $ 2.48M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KIN liegt bei 2.65T, das Gesamtangebot bei 2647309412836.401. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.48M.

Kin (KIN)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Kin zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Kin zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Kin zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Kin zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-1.34%
30 Tage$ 0-23.52%
60 Tage$ 0-20.09%
90 Tage$ 0--

Was ist Kin (KIN)

Kin is a decentralized cryptocurrency that enables global permissionless transactions without the need for intermediaries. The Kin cryptocurrency is noninflationary, with a fully distributed supply that can't be increased.

Kin was created in 2017 by Ted Livingston's Kik Inc. and initially launched on the Ethereum blockchain. In 2020, Kin became the first cryptocurrency to migrate to the Solana blockchain. The Solana blockchain enables Kin to efficiently scale for mainstream global adoption with near instant transactions and fees of just fractions of a penny. Additionally, Solana’s blockchain technology has 0% net carbon impact, providing a sustainable platform for the global Kin economy.

Kin is used as money in a growing economy across independent websites, apps, games, and services including Code Inc.'s global payments platform, which empowers content creators and developers to monetize with micropayments. With Code’s permissionless payment platform, creators can charge as little as $0.05 for content they create online, unlocking new revenue streams not possible with traditional payment models due to fee structures. In 2024, Code Inc. received seed round funding from top VC firms USV and M13, as well as blockchain industry leaders Anatoly Yakovenko, Raj Gokal, Balaji Srinivasan, and others.

In 2020, Kik Inc. agreed to a mutual settlement with the United States SEC, in which Kin was not required to be registered as a security, making Kin one of the few cryptocurrencies with regulatory clarity.

Kin is fully decentralized. There is no centralized entity or foundation that manages the development of the Kin economy or speaks on its behalf. Rather, Kin is supported by an autonomous independent global community of stakeholders who are economically aligned and mutually incentivized to expand Kin's utility and collectively benefit from the value created as adoption grows. We are all Kin.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt.

Kin (KIN) Ressource

Kin-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Kin (KIN) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Kin-(KIN)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Kin zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Kin-Preisprognose an!

KIN zu lokalen Währungen

Kin (KIN) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Kin (KIN) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von KIN Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Kin (KIN)

Wie viel ist Kin (KIN) heute wert?
Der Echtzeitpreis von KIN in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle KIN-zu-USD-Preis?
Der aktuelle KIN-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kin?
Die Marktkapitalisierung von KIN beträgt $ 2.48M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von KIN?
Das Umlaufangebot von KIN beträgt 2.65T USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von KIN?
KIN erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00122572 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von KIN?
KIN verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von KIN?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für KIN beträgt -- USD.
Wird KIN dieses Jahr noch steigen?
KIN könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die KIN-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Kin (KIN) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

