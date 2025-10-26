Kin (KIN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00122572$ 0.00122572 $ 0.00122572 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.07% Preisänderung (1T) -1.34% Preisänderung (7T) -8.68% Preisänderung (7T) -8.68%

Der Echtzeitpreis von Kin (KIN) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde KIN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KIN liegt bei $ 0.00122572, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KIN im letzten Stunde um -0.07%, in den letzten 24 Stunden um -1.34% und in den vergangenen 7 Tagen um -8.68% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Kin (KIN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.48M$ 2.48M $ 2.48M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.48M$ 2.48M $ 2.48M Umlaufangebot 2.65T 2.65T 2.65T Gesamtangebot 2,647,309,412,836.401 2,647,309,412,836.401 2,647,309,412,836.401

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Kin beträgt $ 2.48M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KIN liegt bei 2.65T, das Gesamtangebot bei 2647309412836.401. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.48M.