EVA (EVA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00057571 24H Hoch $ 0.00071576 Allzeithoch $ 0.00159008 Niedrigster Preis $ 0.0002248 Preisänderung (1H) +2.51% Preisänderung (1T) -3.01% Preisänderung (7T) +49.43%

Der Echtzeitpreis von EVA (EVA) beträgt $0.00060797. In den letzten 24 Stunden wurde EVA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00057571 und einem Höchstpreis von $ 0.00071576 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von EVA liegt bei $ 0.00159008, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0002248.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich EVA im letzten Stunde um +2.51%, in den letzten 24 Stunden um -3.01% und in den vergangenen 7 Tagen um +49.43% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

EVA (EVA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 543.67K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 605.52K Umlaufangebot 897.86M Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von EVA beträgt $ 543.67K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von EVA liegt bei 897.86M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 605.52K.