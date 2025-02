would Historischer Preis

Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von would beträgt der aktuelle Preis von would 0.625281USD. Das umlaufende Angebot von would (WOULD) liegt bei 999.45M WOULD, was zu einer Marktkapitalisierung von $623.05M führt.

Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden 26.85% $ 0.132355 $ 0.62394 $ 0.486282

7 Tage 70.58% $ 0.441297 $ 0.620658 $ 0.286884

30 Tage 114.46% $ 0.715714 $ 0.620658 $ 0.286884