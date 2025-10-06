BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Trusted Execution Environments (TEEs) sollen sichere Fernberechnungen gewährleisten, aber ihre "Sicherheit durch Verschleierung" und Hardware-Schwachstellen werfen Bedenken hinsichtlich Vertraulichkeit und Vertrauen auf. Angriffe wie Foreshadow decken Schwachstellen in Intel SGX und ARM TrustZone auf, während Open-Source-Alternativen wie Keystone immer noch von der Integrität des Herstellers abhängig sind. Das Blockchain-Ökosystem von Encointer nutzt TEEs für den Nachweis der Personenidentität und ein universelles Grundeinkommen, erkennt aber Skalierbarkeits- und Vertrauensbeschränkungen an und verspricht Transparenz durch Community-Governance.Trusted Execution Environments (TEEs) sollen sichere Fernberechnungen gewährleisten, aber ihre "Sicherheit durch Verschleierung" und Hardware-Schwachstellen werfen Bedenken hinsichtlich Vertraulichkeit und Vertrauen auf. Angriffe wie Foreshadow decken Schwachstellen in Intel SGX und ARM TrustZone auf, während Open-Source-Alternativen wie Keystone immer noch von der Integrität des Herstellers abhängig sind. Das Blockchain-Ökosystem von Encointer nutzt TEEs für den Nachweis der Personenidentität und ein universelles Grundeinkommen, erkennt aber Skalierbarkeits- und Vertrauensbeschränkungen an und verspricht Transparenz durch Community-Governance.

Einblick in Trusted Execution Environments: Wie sicher sind Ihre Krypto-Transaktionen?

Von: Hackernoon
2025/10/06 04:47
Wink
LIKE$0.004814+0.52%
OpenLedger
OPEN$0.30269+4.51%

Zusammenfassung und I. Motivation

II. Lokale Währungen

III. Einzigartige Pop-Zeremonien

IV. Geldpolitik

V. Kaufkraftangepasste Transaktionsgebühren

VI. Architektur

VII. Sicherheit der vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung

VIII. Encointer Vereinigung

IX. Bekannte Einschränkungen

X. Schlussfolgerung und Referenzen

VII. SICHERHEIT DER VERTRAUENSWÜRDIGEN AUSFÜHRUNGSUMGEBUNG

TEEs zielen darauf ab, die notwendigen Garantien für sichere Fernberechnung zu bieten. Sie sollten Integritäts- und Vertraulichkeitsgarantien bieten, wenn Software auf einem Computer ausgeführt wird, der von einer nicht vertrauenswürdigen Partei gewartet wird. Die neuesten TEEs verlassen sich auf Software-Attestierung, ein Prozess, der dem Benutzer garantiert, dass sie mit einem bekannten Codestück kommuniziert, das in einem sicheren Container auf echter vertrauenswürdiger Hardware mittels einer Herstellersignatur läuft.

\ Wie in [14] kritisiert, scheinen Hersteller einem Prinzip der Sicherheit durch Verschleierung zu folgen, indem sie keine Design-Interna offenlegen, die für eine ordnungsgemäße Sicherheitsüberprüfung notwendig sind. Ihre in dubio contra reum Analyse von Intel SGX zeigt Anfälligkeiten für Cache-Timing- und Seitenkanalangriffe. Foreshadow [15] widerlegte sowohl Vertraulichkeits- als auch Integritätsansprüche für SGX, aber der Angriff ist vorerst abgemildert. ARM TrustZone hingegen ist nur ein IP-Kern, und Designdetails werden dem Hersteller überlassen, der ebenso zurückhaltend bei der Offenlegung von Details ist.

\ Seit mindestens der Post-Snowden-Ära muss man auch besorgt sein, dass Hersteller von ihrem Staat gezwungen werden, absichtliche Hintertüren einzubauen. Selbst wenn Open-Source-TEEs wie Keystone [22] bald Geräte liefern könnten, müsste man immer noch dem Hersteller vertrauen, dass er nicht mit dem Design manipuliert.

\ Während all dies beunruhigend ist, sollte es in Perspektive gesetzt werden. Informationssicherheit ist ein nie endender Wettlauf. Alle Blockchain-Lösungen sind Software, die größtenteils auf Intel-CPUs läuft. Während Hardware-Wallets uns ein gewisses Maß an Komfort bezüglich unserer privaten Schlüssel bieten können, gibt es keine Garantie für Vertraulichkeit, wenn Seitenkanalangriffe berücksichtigt werden.

\ Die Encointer-Vereinigung wird die Entwicklungen genau verfolgen und eine aktuelle Liste akzeptierter TEE-Herstellerattestierungsschlüssel führen.

\

VIII. ENCOINTER VEREINIGUNG

Die Encointer-Vereinigung ist ein gemeinnütziger Verein nach Schweizer Recht. Ihr Zweck ist es, das Encointer-Ökosystem während seiner Anfangsphase zu verwalten. Sie erfüllt die folgenden Aufgaben

\ • Community-Bootstrapping

\ • Protokoll-Updates

\ • Pflege der Liste akzeptierter TEE-Attestierungsdienstschlüssel

\ Alle Änderungen unterliegen einem Referendum durch die Gemeinschaft.

\

IX. BEKANNTE EINSCHRÄNKUNGEN

A. Skalierbarkeit

\ Das vorgeschlagene Encointer-Protokoll geht davon aus, dass der gesamte Zustand für eine lokale Gemeinschaft in den sicheren Speicher innerhalb eines TEE passt. Dies begrenzt die Anzahl der Konten, die pro Gemeinschaft registriert werden können.

\

X. SCHLUSSFOLGERUNG

Ein neuartiges Kryptowährungssystem wurde konzeptionell detailliert vorgestellt. Die Hauptbeiträge sind

\ • Ein neuartiger Ansatz zur Geldpolitik, der Chancengleichheit weltweit mit einem universellen Grundeinkommen (UBI) in lokalen Gemeinschaftswährungen unterstützt.

\ • Ein neuartiges Protokoll für vertrauenslose Pseudonym-Schlüsselunterzeichnungsparteien für Proof-of-Personhood (PoP)

\ • Private Transaktionen mit kaufkraftangepassten Gebühren.

REFERENZEN

[1] Satoshi Nakamoto. Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system, http://bitcoin.org/bitcoin.pdf, 2008

\ [2] Richard Cantiollon. Essai sur la Nature du Commerce en Gen´ eral, 1755 ´

\ [3] Thomas Piketty. Capital in the Twenty-First Century, 2013

\ [4] Bryan Ford. Pseudonym Parties: An Offline Foundation for Online Accountability, 2008

\ [5] Maria Borge et al. Proof-of-Personhood: Redemocratizing Permissionless Cryptocurrencies

\ [6] Silvio Gesell, The Natural Economic Order, 1958

\ [7] Bernard Lietaer at al., People Money: The Promise of Regional Currencies, 2012

\ [8] Sunny King, Scott Nadal. PPCoin: Peer-to-Peer Crypto-Currency with Proof-of-Stake, 2012

\ [9] Gavin Wood, Polkadot: Vision for a Heterogeneous Multi-Chain Framework

\ [10] Fergal Reid. An Analysis of Anonymity in the Bitcoin System, Security and Privacy in Social Networks, 2012

\ [11] Nicolas van Saberhagen, CryptoNote v 2.0, https://cryptonote.org/whitepaper.pdf, 2014

\ [12] Eli Ben-Sasson, Alessandro Chiesa, Christina Garman, Matthew Green, Ian Miers, Eran Tromer, Madars Virza, Zerocash: Decentralized Anonymous Payments from Bitcoin, proceedings of the IEEE Symposium on Security & Privacy (Oakland) 2014, 459-474, IEEE, 2014

\ [13] Hyperledger Sawtooth Private Data Objects. https://github.com/hyperledger-labs/private-data-objects

\ [14] V. Costan S. Devadas. Intel SGX Explained. Tech. rep., Cryptology ePrint Archive, 2016.

\ [15] Jo Van Bulck et.al. Foreshadow: Extracting the Keys to the Intel SGX Kingdom with Transient Out-of-Order Execution, 2018

\ [16] Introducing ARM TrustZone. https://developer.arm.com/technologies/trustzone

\ [17] www.substratee.com Historical Economics in Honour of Joseph Schumpeter, Princeton University Press, 1972

\ [18] Poon, Joseph. The Bitcoin Lightning Network: Scalable Off-Chain Instant Payments, 2015

\ [19] J. Lind, I. Eyal, P. Pietzuch, E. Gun Sirer. Teechan: Payment Channels ¨ Using Trusted Execution Environments

\ [20] Serguey Popov. The Tangle, http://iotatoken.com/IOTA Whitepaper.pdf, 2016

\ [21] Colin LeMahieu. Nano: A Feeless Distributed Cryptocurrency Network, 2016

\ [22] Keystone Project, https://keystone-enclave.github.io/

\ [23] https://en.wikipedia.org/wiki/List of cities by population density, sampled Nov. 2018

\ [24] Stodder, J., Complementary Credit Networks and Macro-Economic Stability: Switzerland's Wirtschaftsring, Journal of Economic Behavior and Organization, 2009

\ [25] Gelleri, Chiemgauer Regiomoney: Theory and Proctise of Regional Currencies, 2009

\ [26] Freicoin: https://freico.in

\

:::info Autor:

(1) Alain Brenzikofer (alain@encointer.org).

:::

:::info Dieses Papier ist auf arxiv unter der CC BY-NC-SA 4.0 DEED-Lizenz verfügbar.

:::

\

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Da sich der Markt auf eine weitere Preisexplosion vorbereitet, die für den Eintritt ins Jahr 2026 erwartet wird, konzentrieren sich Investoren nicht mehr nur auf den Hype eines Projekts, sondern auf nachhaltige Projekte mit greifbarer Anwendbarkeit und Wert in der heutigen Welt. Und genau deshalb ist Mutuum Finance (MUTM), das für nur 0,035 $ erhältlich ist, [...]
BitShiba
SHIBA$0.000000000503-0.78%
SHIBAINU
SHIB$0.000010008+1.16%
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Cryptopolitan2025/11/10 06:00
Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten. Weiterlesen: Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:48
Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Am Sonntag sorgten Privacy Coins für Aufsehen, als Zcash (ZEC) um 12,8% auf über 640 $ stieg, während Monero (XMR) um 21% zulegte und die Marke von 440 $ pro Coin überschritt. Privacy Tokens stehen derzeit eindeutig im Rampenlicht – und die Menge liebt es. Privacy-Coins setzen Rallye fort Nach einer kurzen Verschnaufpause am Samstag, die [...]
Zcash
ZEC$625.76+7.37%
Monero
XMR$421+13.71%
Nowchain
NOW$0.0021+3.44%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:53

Trendnachrichten

Mehr

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Polygon (POL) visiert Trendwende an: Unterstützungsabprall könnte Preis in Richtung $0,680 treiben

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105,234.45
$105,234.45$105,234.45

+1.42%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,587.51
$3,587.51$3,587.51

+2.04%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$165.86
$165.86$165.86

+2.04%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3784
$2.3784$2.3784

+2.69%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.17983
$0.17983$0.17983

+0.98%