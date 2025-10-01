BörseDEX+
Die Partnerschaft zielt darauf ab, die dezentralen AI Agents des AGI Open Network mit dem AI Omninet von oooo zu verbinden, um die KI-gesteuerte Blockchain-Interoperabilität voranzutreiben.Die Partnerschaft zielt darauf ab, die dezentralen AI Agents des AGI Open Network mit dem AI Omninet von oooo zu verbinden, um die KI-gesteuerte Blockchain-Interoperabilität voranzutreiben.

AGI Open Network tritt oooo bei, um KI-geführte Blockchain-Interoperabilität neu zu definieren

Von: Blockchainreporter
2025/10/01 01:10
AGI Open Network, ein beliebter dezentraler KI-Infrastrukturanbieter, hat eine Partnerschaft mit oooo geschlossen, einer führenden Omnichain-Interoperabilitätsplattform. Die Partnerschaft zielt darauf ab, die dezentralen AI Agents von AGI Open Network mit dem AI Omninet von oooo zu verbinden, um die KI-gesteuerte Blockchain-Interoperabilität voranzutreiben. Wie in der offiziellen X-Ankündigung von AGI Open Network erwähnt, vereint die Zusammenarbeit KI-gesteuerte Interoperabilität und No-Code Cross-Chain Instrumente, um sowohl Nutzern als auch Entwicklern zu helfen. Daher wird erwartet, dass diese Entwicklung die Akzeptanz, Sicherheit und Skalierbarkeit über mehr als sechzig Blockchains sowie über 3.000 KI-Modelle hinweg stärkt.

AGI Open Network und oooo kooperieren, um KI-gesteuerte Cross-Chain Interoperabilität zu revolutionieren

Die Zusammenarbeit zwischen AGI Open Network und oooo kombiniert die intelligente Rendite, Automatisierung und nahtlose Weiterleitung des AI Omninet von oooo mit den dezentralen AI Agents von AGI Open Network. Diese Entwicklung konzentriert sich auf die Bereitstellung robuster Infrastruktur und No-Code-Tools für Entwickler, um über verschiedene Blockchains hinweg zu arbeiten. Darüber hinaus versucht die gemeinsame Anstrengung, die Komplexität für Unternehmen und Entwickler im Web3-Sektor zu minimieren.

Verschmelzung von KI-Interoperabilität und dezentralisierten Agents zur Stärkung des Web3-Ökosystems

Laut AGI Open Network stärkt die Partnerschaft mit oooo die Innovation und fördert die breitere Akzeptanz von KI-gesteuerter Interoperabilität innerhalb des dezentralen Ökosystems. Gleichzeitig legt das Duo besonderen Wert auf die Bereitstellung skalierbarer Lösungen für automatisiertes Asset Management und sichere Datentransaktionen. Letztendlich setzt die Initiative einen exklusiven Maßstab für Innovation durch die Vereinigung von KI-Interoperabilität und dezentralisierten Agents, wodurch Entwickler Zugang zu fertigen Frameworks für Web3- und KI-Lösungen erhalten.

