Der Blockchain-agnostische Ansatz von Quant und seinem QNT Token

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/20 22:28
Quant ist ein Blockchain-Projekt, das darauf abzielt, Blockchain-Interoperabilität und den nahtlosen Austausch von digitalen Vermögenswerten und Daten über verschiedene Blockchain-Netzwerke hinweg zu ermöglichen. Ein genauerer Blick auf Quant und QNT – seine native Kryptowährung, von Coinidol.com.

Eine nahtlose Interaktion zwischen verschiedenen Blockchains


Quants Hauptfokus liegt auf der Schaffung eines interoperablen Netzwerks, das es verschiedenen Blockchain-Netzwerken ermöglicht, miteinander zu kommunizieren und Daten auszutauschen. Dies ermöglicht die Übertragung von digitalen Vermögenswerten und Daten über unterschiedliche Blockchains hinweg.


Die Overledger-Technologie dient als Grundlage seiner Interoperabilitätslösung. Overledger wurde entwickelt, um die nahtlose Interaktion zwischen verschiedenen Blockchains und traditionellen Systemen zu erleichtern. Quants Netzwerk fungiert als Gateway für digitale Vermögenswerte und ermöglicht die Übertragung von Tokens und Assets zwischen verschiedenen Blockchain-Netzwerken.


Dazu werden Multi-Chain-Anwendungen (MApps), die auf dem Quant-Netzwerk aufbauen, genutzt, um seine Interoperabilitätsfunktionen zu nutzen und Cross-Chain-Interaktionen und Datenaustausch zu ermöglichen.


QNT ist der native Nutzungstoken des Quant-Netzwerks, basierend auf der Ethereum-Blockchain. Er wird für verschiedene Zwecke innerhalb des Quant-Ökosystems verwendet, einschließlich des Zugriffs auf und der Nutzung der Overledger-Technologie, der Teilnahme an der Governance und der Bezahlung von Netzwerkdiensten.


Heute gehört QNT zu den Top-100 Kryptowährungen mit einer Marktkapitalisierung von 1,18 Mrd. USD. Das Quant-Projekt arbeitet mit verschiedenen Organisationen und Unternehmen zusammen, um seine Interoperabilitätslösungen in reale Anwendungsfälle zu integrieren, wie z.B. Supply-Chain-Management, Finanzen und Gesundheitswesen.




Haftungsausschluss. Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und sollte nicht als Empfehlung von Coinidol.com angesehen werden. Die bereitgestellten Daten werden vom Autor gesammelt und werden nicht von einem Unternehmen oder Token-Entwickler gesponsert. Sie stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen dar. Leser sollten ihre eigene Recherche durchführen, bevor sie in Fonds investieren.

Quelle: https://coinidol.com/quant-qnt-token/

