Solange Sie ein registrierter Benutzer von MEXC sind und über Sicherheitsvermögen auf Ihrem Spot-Konto verfügen, können Sie mit dem Darlehensaufnahme fortfahren.
Das System berechnet die Zinsen täglich und berechnet sie basierend auf der tatsächlichen Laufzeit des Darlehens, wobei weniger als 1 Tag als 1 Tag berechnet wird. Hinweis: Die Zinsen werden auf der Grundlage des zum Zeitpunkt der Ausleihe angezeigten Zinssatzes berechnet. Formel: Zinsen = Ausgeliehener Betrag × Tageszinssatz.
Eine teilweise Rückzahlung wird nicht unterstützt. Für Vermögenswerte, die eine vorzeitige Rückzahlung ermöglichen, beachten Sie bitte die spezifischen Regeln für weitere Details.
Die Beleihungsquote (LTV) ist das Verhältnis des ausstehenden Vermögenswerts bezüglich des Sicherheitswerts. Die spezifische Berechnungsformel lautet wie folgt:
LTV = ausstehender Kapitalbetrag und Zinsen / Sicherheitsbetrag
ausstehender Kapitalbetrag und Zinsen = (ausstehender Kapitalbetrag + ausstehende Zinsen + ausstehende überfällige Zinsen)