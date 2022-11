MXToken (MX) ist ein dezentraler digitaler Vermögenswert, der von der MEXC-Plattform auf der Basis von Ethereum entwickelt wurde, und MX ist gleichzeitig der Beweis für das Interesse der MEXC-Community. Als einzige Plattform im MEXC Exchange-Ökosystem spielt der MX-Token eine bedeutende Rolle bei der Vernetzung von Gemeinschaften, Teams und Partnern.

MEXC ist darum bemüht, MX Token unter den Gesichtspunkten des Wertes zu fördern, einschließlich Gebührenabzug, SpaceM-Innovation, M-Day-Sondervorteile und Projektabstimmung in der Bewertungszone usw. MEXC hat auch den „Growth Plan for Everything (Wachstumsplan für alles)" gestartet, dadurch, dass es das erste Cross-Chain-Asset von BSC und HECO wurde und mehrere Operationen wie On-Chain-Lending, Mining und DEX-Handel eröffnete, um die MX-Token-Wirtschaft zu verbessern und die MX-Nutzungsszenarios zu erweitern.