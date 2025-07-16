Was ist der Stochastic-Indikator (KDJ)?





Der Stochastic-Indikator (KDJ) ist ein technisches Analysewerkzeug, das Preisentwicklungen analysiert, um die Marktkraft zu bewerten und überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu identifizieren. Dadurch können Händler Kauf- und Verkaufsentscheidungen treffen.





Der Stochastic-Indikator entstammt dem Stochastic-Oszillator, der in den 1950er Jahren von George Lane eingeführt wurde. KDJ ist eine verbesserte Version, die die J-Linie hinzufügt, um sensiblere Marktsignale zu liefern.





KDJ wird häufig in kurzfristigen Handelsstrategien eingesetzt. Er hilft Händlern, optimale Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten zu identifizieren, während er Echtzeit-Momentum-Einblicke bietet. Obwohl er in volatilen Märkten falsche Signale generieren kann, funktioniert er gut in Trendmärkten und ist damit ein unverzichtbares Werkzeug für viele Händler.









Der KDJ-Indikator besteht aus drei Linien: K-Linie, D-Linie und J-Linie und wird daher auch als KDJ-Indikator bezeichnet. Diese Linien werden auf Basis der höchsten, niedrigsten und Schlusskurse über einen bestimmten Zeitraum berechnet.





K-Linie : Die schnelle Linie, die die relative Position des aktuellen Preises innerhalb der höchsten und niedrigsten Preise des Zeitraums darstellt. Ein Wert nahe 100 zeigt an, dass der Preis nahe am Höchstwert liegt, während ein Wert nahe 0 darauf hindeutet, dass er nahe am Tiefstwert liegt.

D-Linie : Die langsame Linie, abgeleitet von der K-Linie unter Verwendung von Glättungstechniken, um Marktrauschen zu reduzieren und Trendänderungen widerzuspiegeln.

J-Linie: Die sensibelste Linie, die schneller und mit größerer Amplitude als die K- und D-Linien reagiert.





Im folgenden Diagramm repräsentiert die gelbe Linie K, die grüne Linie D und die blaue Linie J.

















Die K- und D-Werte reichen von 0 bis 100, während der J-Wert 100 überschreiten oder unter 0 fallen kann.





Wenn die K- und D-Werte über 80 liegen, kann der Markt überkauft sein, was auf eine mögliche Korrektur hinweist.

Wenn die K- und D-Werte unter 20 liegen, kann der Markt überverkauft sein, was auf eine mögliche Erholung hindeutet.









Das Goldene Kreuz ist ein Kaufsignal, und das Todeskreuz ist ein Verkaufssignal.





Wenn die K- und J-Linien über die D-Linie brechen und alle drei Linien nach oben kreuzen, bildet sich ein Goldenes Kreuz, das ein Kaufsignal anzeigt. Dies ist besonders stark, wenn es unter 20 (überverkaufte Zone) auftritt.





Wenn die K- und J-Linien unter die D-Linie brechen und alle drei Linien nach unten kreuzen, bildet sich ein Todeskreuz, das ein Verkaufssignal anzeigt. Dies ist zuverlässiger, wenn es über 80 (überkaufte Zone) auftritt.





Häufige Kreuzungen können zu Signalübersättigung führen, wodurch sie unzuverlässig werden.









Die J-Linie kann Händlern helfen, kurzfristige Markttops und -böden zu identifizieren. Wenn der J-Wert 90 übersteigt, insbesondere für mehrere aufeinanderfolgende Tage, könnte der Markt ein kurzfristiges Top bilden, und die Preise könnten fallen. Umgekehrt, wenn der J-Wert unter 10 fällt, insbesondere für mehrere aufeinanderfolgende Tage, könnte der Markt einen kurzfristigen Boden bilden, und die Preise könnten steigen.









Der Hauptvorteil des Stochastic-Indikators liegt in seiner hohen Empfindlichkeit und intuitiven Signale, die es ermöglichen, kurzfristige Markttrendänderungen schnell zu reflektieren und ihn für kurzfristige Händler geeignet machen. Durch klare Definitionen von überkauften und überverkauften Zonen sowie die Bereitstellung von Goldenen Kreuz- und Todeskreuz-Signalen hilft er Anlegern, Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten zu nutzen.





Die Empfindlichkeit des Stochastic-Indikators gegenüber Preisfluktuationen kann jedoch auch ein Nachteil sein. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann er falsche Handelssignale generieren, was dazu führt, dass Händler falsche Entscheidungen treffen, wenn die Preise nicht dem vorhergesagten Aufwärts- oder Abwärtstrend folgen. Darüber hinaus kann er in seitwärts gerichteten Märkten irreführende Signale liefern. Daher kann in der tatsächlichen Handelspraxis die Kombination mit anderen technischen Indikatoren die Genauigkeit der Handelsentscheidungen verbessern.









Auf der MEXC-Website gehen Sie zur Spot - oder Futures -Handelsseite.

1) Klicken Sie auf die Fx-Indikator-Schaltfläche über dem Kerzenchart.

2) Wählen Sie in der Sub-Index-Liste KDJ aus und aktivieren Sie ihn.

3) Passen Sie den Berechnungszeitraum, den gleitenden Durchschnittszeitraum 1, den gleitenden Durchschnittszeitraum 2 und die Farbeinstellungen für die K-, D- und J-Linien an.

4) Klicken Sie auf Bestätigen, und der KDJ-Indikator wird unter dem Kerzenchart angezeigt.







