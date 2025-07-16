Was ist Shiba Inu (SHIB)? Eine Einführung in digitale Assets

Shiba Inu (SHIB) ist eine auf der Blockchain basierende Kryptowährung, die das Shiba-Inu-Ökosystem antreibt, eine dezentrale Plattform, die sich auf gemeindegetriebene Innovationen und Memekultur konzentriert. Das SHIB-Token wurde im August 2020 ins Leben gerufen, um die wachsende Nachfrage nach zugänglichen, gemeindezentrierten digitalen Assets im Kryptowährungssektor zu bedienen. Mit seinem auf Ethereum basierenden ERC-20-Token-Standard ermöglicht das Shiba-Inu-Token den Nutzern die Teilnahme an dezentralen Finanzaktivitäten (DeFi), einschließlich Handel, Staking und NFT-Erstellung, während es gleichzeitig niedrige Transaktionskosten und große Zugänglichkeit sicherstellt. Die verspielte Markenbildung und die grass-roots-Methode des Projekts haben dazu beigetragen, eine große, leidenschaftliche Gemeinschaft aufzubauen, wodurch SHIB als führende Meme-Coin mit realer Anwendung und einem schnell wachsenden Ökosystem positioniert wird.

Shiba Inu wurde 2020 von einem anonymen Entwickler namens "Ryoshi" gegründet. Der Hintergrund des Gründers bleibt absichtlich ungenannt, was das Ethos des Projekts der Dezentralisierung und Gemeindeeigentums widerspiegelt. Die Vision hinter dem SHIB-Token war es, ein Experiment im dezentralisierten spontanen Gemeindeaufbau zu schaffen, das die Blockchain-Technologie nutzt, um Benutzer zu befähigen und ein lebendiges, selbsttragendes Ökosystem zu fördern.

Seit seiner Gründung hat das Shiba-Inu-Token mehrere bedeutende Meilensteine erreicht. Bemerkenswert ist, dass das Projekt 50 % seines anfänglichen SHIB-Token-Bestands auf Uniswap gesperrt hat, um Liquidität sicherzustellen, und die verbleibenden 50 % an den Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin gesendet hat, der später einen erheblichen Teil davon an Indiens Crypto Relief Fund für Covid spendete. Der Start von ShibaSwap, der dezentralen Börse des Ökosystems, markierte einen großen Schritt nach vorn, da Benutzer nun SHIB-Tokens handeln, staken und verbrennen können. Die Einführung von Shibarium, einer Ethereum-Layer-2-Skalierungslösung, und dessen Integration mit MEXC im Jahr 2025 erweiterte die Fähigkeiten und Reichweite des Projekts weiter und festigte Shiba Inus Position als wichtiger Akteur im DeFi- und Meme-Coin-Bereich.

Das Shiba-Inu-Ökosystem besteht aus mehreren miteinander verbundenen Produkten, die darauf abzielen, eine umfassende Suite dezentraler Dienste für seine globale Gemeinschaft bereitzustellen:

ShibaSwap (Hauptplattform/Anwendung):

ShibaSwap ist die primäre dezentrale Börse (DEX) innerhalb des Shiba-Inu-Ökosystems, die es Benutzern ermöglicht, unterstützte ERC-20-Token zu handeln, SHIB in renditestarken Liquiditätspools zu staken, Token freiwillig zu verbrennen und SHIBOSHIS-NFTs zu prägen. Diese Plattform bietet den Benutzern die Möglichkeit, Belohnungen zu verdienen und an der Governance teilzunehmen, was sie zu einer führenden Lösung im Meme-Coin- und DeFi-Segment macht.

Shibarium (sekundäres Feature/Dienst):

Shibarium ist eine Ethereum-Layer-2-Skalierungslösung, die darauf abzielt, die Transaktionsgeschwindigkeit zu erhöhen und die Kosten für SHIB-Token-Nutzer zu reduzieren. Die Integration mit MEXC im Jahr 2025 hat die Akzeptanz und Liquidität erhöht und bietet ein nahtloses Erlebnis beim Handel und bei Transaktionen innerhalb des Shiba-Inu-Ökosystems.

Zusätzliche Komponenten des Ökosystems:

Das Ökosystem umfasst auch Token wie BONE und LEASH, die jeweils einzigartige Rollen in der Governance und der Nutzbarkeit neben dem SHIB-Token spielen, sowie Partnerschaften mit Plattformen wie DegenSafe.Fun, um die Sicherheit zu verbessern und Betrügereien im Meme-Coin-Raum zu bekämpfen.

Diese Komponenten arbeiten zusammen, um eine umfassende Umgebung zu schaffen, in der SHIB als Nutz-Token fungiert, der alle Interaktionen antreibt und so ein selbsttragendes und wachsendes Ökosystem fördert.

Der Kryptowährungssektor steht vor mehreren kritischen Herausforderungen, die Shiba Inu angehen möchte:

Mangel an gemeindegetriebenen Projekten:

Viele digitale Assets werden von zentralisierten Teams kontrolliert, was die Gemeindebeteiligung und Innovation einschränkt. Der dezentrale Ansatz des SHIB-Tokens befähigt seine Gemeinde, Entwicklung und Governance zu steuern.

Hohe Transaktionskosten und Skalierbarkeitsprobleme:

Ethereums Netzwerküberlastung und hohe Gebühren haben die Akzeptanz von DeFi und Meme-Coins behindert. Shibarium, als Layer-2-Lösung, adressiert diese Probleme, indem es schneller und billigere Transaktionen für SHIB-Token-Inhaber bietet.

Sicherheit und Scam-Prävention:

Die Verbreitung von Rug-Pull-Scams und unsicheren Projekten untergräbt das Vertrauen im Meme-Coin-Sektor. Die Partnerschaft von Shiba Inu mit DegenSafe.Fun und seine transparente, quelloffene Entwicklung helfen dabei, diese Risiken für SHIB-Token-Nutzer zu mindern.

Durch die Nutzung von Blockchain-Technologie und einer robusten Gemeinde bietet Shiba Inu eine sichere, effiziente und inklusive Plattform für Benutzer, um mit digitalen Assets und DeFi-Diensten zu interagieren.

Anfängliches Gesamtangebot: 1 Billiarde SHIB-Token (1.000.000.000.000.000) im August 2020 gestartet.

1 Billiarde SHIB-Token (1.000.000.000.000.000) im August 2020 gestartet. Aktuelles Gesamtangebot (Stand Juli 2025): Etwa 589,25 Billionen SHIB-Token.

Etwa 589,25 Billionen SHIB-Token. Aktuelles Umlaufangebot: Ungefähr 589,33 Billionen SHIB-Token.

Ungefähr 589,33 Billionen SHIB-Token. Prozentsatz des verbleibenden Anfangsbestandes: Etwa 58,95 %.

Etwa 58,95 %. Verbrannte Token: Circa 410,75 Billionen SHIB-Token (ca. 41 % des ursprünglichen Bestands), einschließlich einer bemerkenswerten Verbrennung durch Vitalik Buterin.

Der überwiegende Teil der SHIB-Token befindet sich im Umlauf, während der restliche Bestand verbrannt und somit dauerhaft aus dem Ökosystem entfernt wurde. Es gibt keine detaillierte Aufschlüsselung individueller oder institutioneller Halter in den bereitgestellten Quellen, aber der Shiba-Inu-Token ist aufgrund seines Meme-Coin-Status und des großen Anfangsbestands weitgehend unter Privatanlegern verteilt.

Messgröße Wert Anfängliches Gesamtangebot 1 Billiarde SHIB-Token Aktuelles Gesamtangebot 589,25 Billionen SHIB-Token Umlaufangebot 589,33 Billionen SHIB-Token Verbrannte Token 410,75 Billionen SHIB-Token % des verbleibenden Anfangsbestands 58,95 %

Innerhalb des Shiba-Inu-Ökosystems erfüllt SHIB mehrere Funktionen:

Tauschmittel: Wird zum Handel und zur Zahlung innerhalb des Ökosystems verwendet.

Wird zum Handel und zur Zahlung innerhalb des Ökosystems verwendet. Staking und Belohnungen: Benutzer können SHIB-Token auf ShibaSwap staken, um Belohnungen zu erhalten und an Liquiditätspools teilzunehmen.

Benutzer können SHIB-Token auf ShibaSwap staken, um Belohnungen zu erhalten und an Liquiditätspools teilzunehmen. Governance: SHIB-Token-Inhaber können an Gemeindevorschlägen und Entscheidungen im Ökosystem teilnehmen, insbesondere durch verwandte Token wie BONE.

Das Angebot an Shiba-Inu-Token ist größtenteils im Umlauf, ohne einen Vesting- oder Freischaltplan für Team- oder Beraterzuweisungen, da das Projekt von Beginn an gemeindegetrieben konzipiert wurde. Der verbleibende Bestand unterliegt freiwilligen Verbrennungen und ökosystemischen Anreizen.

Shiba Inu implementiert ein dezentrales Governance-Modell, das SHIB-Token-Inhabern ermöglicht, Vorschläge zu machen und über Änderungen im Ökosystem abzustimmen. Das Staken von SHIB-Token auf ShibaSwap bringt den Benutzern Belohnungen und zusätzliche Privilegien und unterstützt damit die langfristige Nachhaltigkeit und das Wachstum des Netzwerks.

Shiba Inu (SHIB) stellt eine innovative Lösung im Kryptowährungssektor dar, die Schlüsselherausforderungen durch seinen gemeindegetriebenen Ansatz, sein robustes DeFi-Ökosystem und skalierbare Technologie adressiert. Mit seiner wachsenden Benutzerbasis und dem erweiterten Produktsortiment zeigt das SHIB-Token erhebliches Potenzial, die Art und Weise zu transformieren, wie Benutzer mit digitalen Assets und dezentralen Finanzen interagieren.

