ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders.

Krypto-NameZBCN

RangNo.136

Marktkapitalisierung$0,00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0,00

Marktanteil0.0001%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)%0,02

Umlaufangebot84.568.076.380,45328

Maximales Angebot100.000.000.000

Gesamtangebot99.999.358.024,64996

Umlaufrate0.8456%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch0.007105034498396647,2025-05-30

Niedrigster Preis0.000692135609811539,2024-08-05

Öffentliche BlockchainSOL

