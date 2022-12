"Ripple ist die Grundwährung des Ripple-Netzwerks, die im gesamten Ripple-Netzwerk genutzt werden kann. Der Gesamtbestand an Ripple beträgt 100 Milliarden und sinkt kontinuierlich, da die Zahl der Transaktionen zunimmt. Die Betreiber von Ripple sind Ripple Labs (früher OpenCoin). Die Währung Ripple ist die einzige einheitliche Währung im Ripple-System. Sie unterscheidet sich von den anderen Währungen im System. Zum Beispiel können CNY und USD nicht über Gateways ausgezahlt werden. Mit anderen Worten, der CNY, der vom A-Gateway ausgegeben wurde, kann nur am A-Gateway ausgezahlt werden, nicht am B-Gateway. Andernfalls müssen Sie ihn über den Pending-Auftrag in CNY des B-Gateways konvertieren. Allerdings gibt es bei Ripple keinerlei derartige Beschränkungen. Es ist universell im Ripple-System. Wie Bitcoin ist auch Ripple (XRP) eine digitale Währung, die auf Mathematik und Kryptographie basiert. Der Unterschied zu Bitcoin ist jedoch, dass XRP im Ripple-System die Rolle der Verbindung und Sicherheitsgarantie erfüllt. Die Sicherheitsgarantie ist notwendig, weil der Gateway-Teilnehmer, eine kleine Menge an XRP besitzen muss."