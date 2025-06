WBTC

Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem.

Krypto-NameWBTC

RangNo.9404

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)97,295.96%

Umlaufangebot129,018.23968189

Maximales Angebot0

Gesamtangebot129,018.23968189

Umlaufrate%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch111556.69168366172,2025-05-22

Niedrigster Preis3330.11634888,2019-02-06

Öffentliche BlockchainETH

Sektor

Soziale Medien

