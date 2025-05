SXT

Space and Time (SXT) scales zero-knowledge (ZK) proofs on a decentralized data warehouse to deliver trustless data processing to smart contracts. You can use SXT to join comprehensive blockchain data we've indexed from major chains with your app's data or other offchain datasets. Proof of SQL is SXT's sub-second ZK coporcessor, which allows your smart contract to ask complicated questions about activity on its own chain or other chains and get back a ZK-proven answer next block.

Krypto-NameSXT

RangNo.254

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)3.59%

Umlaufangebot1,400,000,000

Maximales Angebot5,000,000,000

Gesamtangebot5,000,000,000

Umlaufrate0.28%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch0.1868671285494208,2025-05-08

Niedrigster Preis0.10474828680866613,2025-05-19

Öffentliche BlockchainETH

Sektor

Soziale Medien

