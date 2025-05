RWAINC

RWA Inc. is the world's first end-to-end Real World Asset tokenization and trading ecosystem. RWA Inc. is building both a RWA tokenization service, a RWA launchpad/stakingpad, RWA Exchange and an RWA marketplace for trading of Real World Assets in the global market. Already now, RWA Inc. has launched the RWA Launchpad and the RWA Exchange will come live in November 2024. The Marketplace will go live in 2025.

Krypto-NameRWAINC

RangNo.1400

Marktkapitalisierung$0,00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0,00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)0,88%

Umlaufangebot335 370 894,81

Maximales Angebot1 000 000 000

Gesamtangebot999 992 030,45

Umlaufrate0.3353%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch0.14355853970647262,2024-12-04

Niedrigster Preis0.00999,2024-11-25

Öffentliche BlockchainBASE

