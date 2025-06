RESOLV

Resolv is a protocol offering USR, a stablecoin backed by ETH and derivatives, with yield generation and price stability, supported by RLP—a tokenized protection layer enabling leveraged yield farming.

Krypto-NameRESOLV

RangNo.652

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)38.14%

Umlaufangebot155,750,000

Maximales Angebot1,000,000,000

Gesamtangebot1,000,000,000

Umlaufrate0.1557%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch0.4107949801739206,2025-06-11

Niedrigster Preis0.18785566747164745,2025-06-19

Öffentliche BlockchainETH

EinführungResolv is a protocol offering USR, a stablecoin backed by ETH and derivatives, with yield generation and price stability, supported by RLP—a tokenized protection layer enabling leveraged yield farming.

Sektor

Soziale Medien

etfindex:mc_etfindex_sourceHaftungsausschluss: Die Daten stammen von cmc und stellen keine Anlageberatung dar.