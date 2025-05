OMI

The OMI token is an in-app utility token intended for use in the VeVe app. Using/holding OMI will grant token holders and VeVe Collectors various perks, rewards, and advantages within the ecosystem.

Krypto-NameOMI

RangNo.475

Marktkapitalisierung$0,00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0,00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)0,00%

Umlaufangebot275 000 712 307,75726

Maximales Angebot0

Gesamtangebot305 281 922 855,64703

Umlaufrate%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch0.00303461855707369,2022-04-05

Niedrigster Preis0.000188653261943941,2025-05-03

Öffentliche BlockchainETH

