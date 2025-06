OGPU

The OpenGPU Network aims to establish a true decentralized physical infrastructure network (DePIN) and an ecosystem on top of it for efficient distribution of computation-heavy tasks, such as AI training and inference, across a network of global peers.

Krypto-NameOGPU

RangNo.1221

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)2.39%

Umlaufangebot19,639,104.8193

Maximales Angebot21,000,000

Gesamtangebot21,000,000

Umlaufrate0.9351%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch3.6146305528459806,2024-11-27

Niedrigster Preis0.05277848051269474,2024-04-22

Öffentliche BlockchainOGPU

Sektor

Soziale Medien

