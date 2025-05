NXPC

NXPC is the foundational token of the MapleStory Universe ecosystem, designed to capture and represent the value of both in-game activity and broader ecosystem growth. It serves multiple roles: as a utility token used for transaction fees within the Layer 1 network, as a medium of exchange for acquiring NFT item baskets, and as a reserve asset for NESO—the game currency pegged to NXPC. Players convert NXPC to NESO for item upgrades, while creators receive NXPC as incentives for generating value, following a transparent, halving-based distribution model.

Krypto-NameNXPC

RangNo.168

Marktkapitalisierung$0,00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0,00

Marktanteil0.0001%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)543,19%

Umlaufangebot169 040 000

Maximales Angebot1 000 000 000

Gesamtangebot1 000 000 000

Umlaufrate0.169%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch3.8393480388979015,2025-05-15

Niedrigster Preis1.4346972456799731,2025-05-15

Öffentliche BlockchainAVAX_CCHAIN

