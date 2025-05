MYX

MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps.

Krypto-NameMYX

RangNo.1246

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)10.21%

Umlaufangebot92,067,374

Maximales Angebot1,000,000,000

Gesamtangebot1,000,000,000

Umlaufrate0.092%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch0.1192442282953195,2025-05-06

Niedrigster Preis0.06361973139704283,2025-05-22

Öffentliche BlockchainBSC

