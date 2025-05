MNT

Mantle is a fast-growing, DAO-led web3 ecosystem whose goal is the mass adoption of decentralized and token-governed technologies. Mantle Ecosystem comprises Mantle products such as Mantle Network, Mantle Governance (DAO), and Mantle Treasury. Mantle token ($MNT) is the unified product and governance token of the ecosystem.

Krypto-NameMNT

RangNo.42

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil0.0007%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)5.88%

Umlaufangebot3,364,694,382.8368406

Maximales Angebot6,219,316,795

Gesamtangebot6,219,316,794.99

Umlaufrate0.541%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch1.5050548504148984,2024-04-08

Niedrigster Preis0.3136311821650813,2023-10-18

Öffentliche BlockchainETH

