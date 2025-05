MIU

MIU is a cat-themed, community-driven meme token on the Sui Network, combining fun and utility. Zero tax, and strong community support.

Krypto-NameMIU

RangNo.3712

Marktkapitalisierung$0,00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0,00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)0,00%

Umlaufangebot0

Maximales Angebot900.000.000.000.000

Gesamtangebot900.000.000.000.000

Umlaufrate0%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch0.000000119989565362,2025-05-23

Niedrigster Preis0.000000007952973096,2025-03-11

Öffentliche BlockchainSUI

EinführungMIU is a cat-themed, community-driven meme token on the Sui Network, combining fun and utility. Zero tax, and strong community support.

Sektor

Soziale Medien

etfindex:mc_etfindex_sourceHaftungsausschluss: Die Daten stammen von cmc und stellen keine Anlageberatung dar.