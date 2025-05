MEY

Mey Network is an innovative ecosystem powered by MeyFi and Meychain, enabling secure, scalable, and efficient asset tokenization and decentralized finance. Mey Network is a global tokenized real estate investment platform aimed at revolutionizing real estate investment, management, and transactions.

Krypto-NameMEY

RangNo.3359

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)0

Umlaufangebot--

Maximales Angebot2,300,000,000

Gesamtangebot2,300,000,000

Umlaufrate%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch0.4906243303518219,2024-12-12

Niedrigster Preis0.02039484590784851,2024-11-08

Öffentliche BlockchainBASE

