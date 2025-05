INIT

Initia (INIT), an L1 blockchain that unites appchains to unlock their full value through interwoven infrastructure and aligned economics. Initia’s core philosophy is to make opinionated decisions on the underlying infrastructure such as data availability, interoperability, and oracles.

Krypto-NameINIT

RangNo.279

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)109.96%

Umlaufangebot148,750,000

Maximales Angebot1,000,000,000

Gesamtangebot1,000,000,000

Umlaufrate0.1487%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch1.441874884763229,2025-05-13

Niedrigster Preis0.5475632953060536,2025-05-07

Öffentliche BlockchainINITIA

