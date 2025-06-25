H

Humanity Protocol is a decentralized identity network designed to prove you're a real, unique human without compromising your privacy. Built on zero-knowledge cryptography, it enables anyone to verify their humanness through a simple palm scan, creating a secure, Sybil-resistant identity that works across the internet and in real life. Humanity Protocol is building the trust layer the internet was missing, proving humanity, without revealing identity.

Krypto-NameH

RangNo.301

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)2.56%

Umlaufangebot2,119,259,306

Maximales Angebot10,000,000,000

Gesamtangebot10,000,000,000

Umlaufrate0.2119%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch0.15748596182897467,2025-06-25

Niedrigster Preis0.01799202366031281,2025-06-27

Öffentliche BlockchainETH

EinführungHumanity Protocol is a decentralized identity network designed to prove you're a real, unique human without compromising your privacy. Built on zero-knowledge cryptography, it enables anyone to verify their humanness through a simple palm scan, creating a secure, Sybil-resistant identity that works across the internet and in real life. Humanity Protocol is building the trust layer the internet was missing, proving humanity, without revealing identity.

Sektor

Soziale Medien

etfindex:mc_etfindex_sourceHaftungsausschluss: Die Daten stammen von cmc und stellen keine Anlageberatung dar.

MEXC ist Ihr einfachster Weg zu Krypto. Entdecken Sie die weltweit führende Kryptowährungs-Exchange zum Kaufen, Handeln und Verdienen von Krypto. Handeln Sie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und mehr als 3,000 Altcoins.MEXC ist Ihr einfachster Weg zu Krypto. Entdecken Sie die weltweit führende Kryptowährungs-Exchange zum Kaufen, Handeln und Verdienen von Krypto. Handeln Sie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und mehr als 3,000 Altcoins.
Suchen
Favoriten
H/USDC
Humanity
----
--
24h Hoch
--
24h Tief
--
24h Volumen (H)
--
24h Volumen (USDC)
--
Diagramm
Info
Auftragsbuch
Markttransaktionen
Auftragsbuch
Markttransaktionen
Auftragsbuch
Markttransaktionen
Markttransaktionen
Spot
Offene Aufträge（0）
Auftragsverlauf
Handelsverlauf
Offene Positionen (0)
MEXC ist Ihr einfachster Weg zu Krypto. Entdecken Sie die weltweit führende Kryptowährungs-Exchange zum Kaufen, Handeln und Verdienen von Krypto. Handeln Sie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und mehr als 3,000 Altcoins.MEXC ist Ihr einfachster Weg zu Krypto. Entdecken Sie die weltweit führende Kryptowährungs-Exchange zum Kaufen, Handeln und Verdienen von Krypto. Handeln Sie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und mehr als 3,000 Altcoins.
H/USDC
--
--
‎--
24h Hoch
--
24h Tief
--
24h Volumen (H)
--
24h Volumen (USDC)
--
Diagramm
Auftragsbuch
Markttransaktionen
Info
Offene Aufträge（0）
Auftragsverlauf
Handelsverlauf
Offene Positionen (0)
Loading...