Hyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions.

Krypto-NameHYPER

RangNo.762

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)8.68%

Umlaufangebot175,200,000

Maximales Angebot1,000,000,000

Gesamtangebot802,666,667

Umlaufrate0.1752%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch0.35812016432282,2025-04-23

Niedrigster Preis0.13307299751853258,2025-05-19

Öffentliche BlockchainETH

