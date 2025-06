HUMA

Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure.

Krypto-NameHUMA

RangNo.421

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)7.41%

Umlaufangebot1,733,333,333

Maximales Angebot10,000,000,000

Gesamtangebot9,999,997,862.691525

Umlaufrate0.1733%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch0.06927111521862415,2025-05-27

Niedrigster Preis0.03511631113799057,2025-06-18

Öffentliche BlockchainSOL

