Haedal is the ultimate place for users to stake and earn on Sui, building the prime liquid staking protocol powered by Hae3 products that extract revenue from Sui's trading flow to fuel the entire LST ecosystem.

RangNo.705

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)40.34%

Umlaufangebot195,000,000

Maximales Angebot1,000,000,000

Gesamtangebot1,000,000,000

Umlaufrate0.195%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch0.22337383884648823,2025-05-21

Niedrigster Preis0.08154305381497716,2025-04-29

Öffentliche BlockchainSUI

etfindex:mc_etfindex_sourceHaftungsausschluss: Die Daten stammen von cmc und stellen keine Anlageberatung dar.