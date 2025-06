EDGEN

LayerEdge is building the world's first people-powered zk verification layer, edgenOS. With over 1 million users, we are democratizing blockchain verification while leveraging Bitcoin's unparalleled security foundation.

Krypto-NameEDGEN

RangNo.1785

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)2.19%

Umlaufangebot176,000,000

Maximales Angebot1,000,000,000

Gesamtangebot1,000,000,000

Umlaufrate0.176%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch0.0252839382104077,2025-06-02

Niedrigster Preis0.009041380374616857,2025-06-19

Öffentliche BlockchainETH

EinführungLayerEdge is building the world's first people-powered zk verification layer, edgenOS. With over 1 million users, we are democratizing blockchain verification while leveraging Bitcoin's unparalleled security foundation.

Sektor

Soziale Medien

etfindex:mc_etfindex_sourceHaftungsausschluss: Die Daten stammen von cmc und stellen keine Anlageberatung dar.