Berachain is a high-performance EVM-Identical Layer 1 blockchain utilizing Proof-of-Liquidity (PoL), and built on top of the modular EVM-focused consensus client framework BeaconKit.

Krypto-NameBERA

RangNo.151

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil0.0001%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)55.60%

Umlaufangebot119,635,135.1802066

Maximales Angebot∞

Gesamtangebot502,155,135.1802066

Umlaufrate%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch14.993392867128291,2025-02-06

Niedrigster Preis1,2025-02-06

Öffentliche BlockchainBERACHAIN

