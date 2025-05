BABY

Babylon is a decentralized system that enables native Bitcoin staking directly on the Bitcoin blockchain without intermediaries. The protocol implements a novel shared-security architecture that extends Bitcoin's security model to the broader decentralized ecosystem. Through its architecture, BTC holders can participate in multi-staking operations while maintaining their assets on the Bitcoin network, providing verifiable security guarantees to Bitcoin Secured Networks (BSNs). The protocol's primary function is to enhance Proof-of-Stake (PoS) consensus security by implementing Bitcoin staking mechanisms. Through cryptographic primitives and protocol-level innovations, Babylon protocol enables trustless Bitcoin staking with efficient unbonding periods.

Krypto-NameBABY

RangNo.236

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil0.0001%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)1.11%

Umlaufangebot2,381,568,488.98

Maximales Angebot∞

Gesamtangebot10,113,432,182

Umlaufrate%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch0.17283055403102,2025-04-12

Niedrigster Preis0.06724285551252143,2025-04-19

Öffentliche BlockchainBABYLON

Sektor

Soziale Medien

