AMI

As a Top 1 Liquid Staking on Aptos, Amnis Finance introduces a secure and innovative liquid staking protocol that empowers APTOS users maximum returns on their APT tokens staked while unlocking their liquidity.

Krypto-NameAMI

RangNo.3697

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)0.00%

Umlaufangebot0

Maximales Angebot1,000,000,000

Gesamtangebot1,000,000,000

Umlaufrate0%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch0.10011449484185739,2025-04-03

Niedrigster Preis0.03606617548471026,2025-03-28

Öffentliche BlockchainAPTOS

EinführungAs a Top 1 Liquid Staking on Aptos, Amnis Finance introduces a secure and innovative liquid staking protocol that empowers APTOS users maximum returns on their APT tokens staked while unlocking their liquidity.

Sektor

Soziale Medien

etfindex:mc_etfindex_sourceHaftungsausschluss: Die Daten stammen von cmc und stellen keine Anlageberatung dar.