ZIGChain is the next evolution of Zignaly's vision, emerging as an EVM-compatible Layer 1 blockchain designed to democratize wealth generation. Build innovative wealth generation protocols within our ecosystem, empowering wealth managers to deploy them into accessible investment strategies that democratize financial opportunities. Launched in 2018, Zignaly—an FSCA-licensed social investment platform and top Binance Link Partner—has a robust community of over 600,000 registered users, 30,000 unique $ZIG holders, 100,000 followers on X, and tens of thousands more on Telegram and Discord.

RangNo.285

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)%0,16

Cirkulationsforsyning1.408.940.795,2396517

Max Udbud1.953.940.796

Samlet Udbud2.000.000.000

Cirkulationshastighed0.721%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.2128548,2021-09-05

Laveste pris0.00431462744251162,2023-07-13

Offentlig blockchainETH

