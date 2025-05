XDC

XDC Network is an EVM-compatible Layer 1 network. A highly optimized, bespoke fork of Ethereum, the XDC Network reaches consensus through a delegated proof-of-stake (XDPoS) mechanism, which allows for two-second transaction time, near zero gas fees, and a high number of transactions per second. Secure, scalable, and highly efficient, the XDC Network powers a wide range of novel blockchain use cases and provides state-of-the-art infrastructure for enterprise-grade blockchain applications and real-world asset tokenization.

NavnXDC

RangNo.77

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0003%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.24%

Cirkulationsforsyning16,215,026,371.15

Max Udbud0

Samlet Udbud37,995,211,642.65

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.19387438,2021-08-21

Laveste pris0.000157131627911,2019-06-20

Offentlig blockchainXDC

Sektor

Social Media

