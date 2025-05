UPC

UPCX is a super app-enabled open-source payment system where UPC is the native token of UPCX and is used for multiple purposes, including processing transactions and maintaining security.

NavnUPC

RangNo.213

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.87%

Cirkulationsforsyning90,009,276.6

Max Udbud780,000,000

Samlet Udbud780,000,000

Cirkulationshastighed0.1153%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj5.366687357333415,2025-03-24

Laveste pris1.0490959955718784,2023-12-11

Offentlig blockchainETH

IndledningUPCX is a super app-enabled open-source payment system where UPC is the native token of UPCX and is used for multiple purposes, including processing transactions and maintaining security.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.