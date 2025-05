STORJ

Storj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without significant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere.

NavnSTORJ

RangNo.334

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)2.44%

Cirkulationsforsyning410,215,536.2299525

Max Udbud0

Samlet Udbud424,999,998.00000113

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato2017-07-03 00:00:00

Den pris, som aktivet først blev udstedt til0.4097 USDT

Alle tiders høj3.90788278,2021-03-28

Laveste pris0.0483529328365,2020-03-13

Offentlig blockchainETH

IndledningStorj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without significant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.