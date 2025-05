STAR

Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports.

NavnSTAR

RangNo.2040

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.30%

Cirkulationsforsyning128,777,974.29943286

Max Udbud700,000,000

Samlet Udbud602,057,343.4488577

Cirkulationshastighed0.1839%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj1.3053024632863512,2024-03-13

Laveste pris0.006339201507036581,2025-04-09

Offentlig blockchainARB

IndledningIntroducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.