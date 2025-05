SQD

Subsquid Network is the ZK-secured and hyper-scalable data access layer that powers your favorite dApp. In other words, it is an indexing protocol that provides the information blockchain applications need to deliver great user experiences.

NavnSQD

RangNo.289

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.87%

Cirkulationsforsyning605,717,237.4980118

Max Udbud1,337,000,000

Samlet Udbud1,310,997,653.5180118

Cirkulationshastighed0.453%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.2811380192345477,2025-05-10

Laveste pris0.022870639298236413,2024-11-16

Offentlig blockchainARB

IndledningSubsquid Network is the ZK-secured and hyper-scalable data access layer that powers your favorite dApp. In other words, it is an indexing protocol that provides the information blockchain applications need to deliver great user experiences.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.