Sigma males are considered to be independent, introverted, and individuals who distance themselves from societal rules and group norms.This is an internet culture phenomenon.

RangNo.959

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)%0,45

Cirkulationsforsyning899.849.202,85

Max Udbud0

Samlet Udbud899.849.202,85

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.17333748374701385,2024-11-10

Laveste pris0.003830283803696889,2024-08-12

Offentlig blockchainSOL

Sektor

Social Media

Ansvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.