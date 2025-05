SELO

SELO+ is a hyperlocal-based life-logging app with an inbuilt Social-Fi and augmented NFT narrative.

NavnSELO

RangNo.2911

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning59,779,364

Max Udbud0

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.8547834149927781,2023-12-05

Laveste pris0.000278432011971831,2025-03-23

Offentlig blockchainKLAY

Sektor

Social Media

