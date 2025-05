REAL

Realy Metaverse is the first Live-to-Earn metaverse on Solana. Developing via Unreal Engine, Realy Metaverse will be a virtual city in the sky with 3A graphics. Realy focuses on street culture by merging real world names including fashion brands, graffiti artists, chic toy brands, rappers and skateboard brands to Metaverse.

NavnREAL

RangNo.5214

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud0

Samlet Udbud100,000,000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj28.214049322570585,2021-12-16

Laveste pris0.003213767769723574,2025-05-08

Offentlig blockchainSOL

IndledningRealy Metaverse is the first Live-to-Earn metaverse on Solana. Developing via Unreal Engine, Realy Metaverse will be a virtual city in the sky with 3A graphics. Realy focuses on street culture by merging real world names including fashion brands, graffiti artists, chic toy brands, rappers and skateboard brands to Metaverse.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.