PI

Pi Network is a social cryptocurrency, developer platform, and ecosystem designed for widespread accessibility and real-world utility. It enables users to mine and transact Pi using a mobile-friendly interface while supporting applications built on its blockchain ecosystem. Pi has over 60 million engaged users with over 19 million identity-verified (through its native KYC solution) and over 10 million migrated to its Mainnet.

NavnPI

RangNo.29

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0012%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.72%

Cirkulationsforsyning7,469,216,729.852117

Max Udbud100,000,000,000

Samlet Udbud100,000,000,000

Cirkulationshastighed0.0746%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj2.9816444104522235,2025-02-26

Laveste pris0.40123967836094104,2025-04-05

Offentlig blockchainPINETWORK

IndledningPi Network is a social cryptocurrency, developer platform, and ecosystem designed for widespread accessibility and real-world utility. It enables users to mine and transact Pi using a mobile-friendly interface while supporting applications built on its blockchain ecosystem. Pi has over 60 million engaged users with over 19 million identity-verified (through its native KYC solution) and over 10 million migrated to its Mainnet.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.