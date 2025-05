PENDULUM

Pendulum is an interoperable blockchain that aims to bridge the gap between traditional finance and the DeFi ecosystem. The network leverages a forex-optimized smart contract DeFi network, which allows for the seamless integration of traditional finance services with DeFi applications.

NavnPENDULUM

RangNo.5773

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud200,000,000

Samlet Udbud161,089,400

Cirkulationshastighed0%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.3499855814216337,2023-05-05

Laveste pris0.007132425998488771,2025-02-10

Offentlig blockchainPEN

