ONDO

The Ondo Foundation‘s mission is to usher in a new era of financial inclusivity and market efficiency through onchain institutional-grade financial products and services.

NavnONDO

RangNo.35

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0008%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)3.78%

Cirkulationsforsyning3,159,107,529

Max Udbud0

Samlet Udbud10,000,000,000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj2.141296331061504,2024-12-16

Laveste pris0.0835464393634915,2024-01-18

Offentlig blockchainETH

IndledningThe Ondo Foundation‘s mission is to usher in a new era of financial inclusivity and market efficiency through onchain institutional-grade financial products and services.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.