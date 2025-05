OL

Open Loot is a Web3 gaming distribution platform and marketplace that supports game developers and publishers with go-to-market strategies, distribution, user experience, payments, etc.

NavnOL

RangNo.706

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)2.16%

Cirkulationsforsyning489,312,977.746

Max Udbud5,000,000,000

Samlet Udbud5,000,000,000

Cirkulationshastighed0.0978%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.6855642562433067,2024-12-05

Laveste pris0.010004023298681924,2024-11-19

Offentlig blockchainETH

IndledningOpen Loot is a Web3 gaming distribution platform and marketplace that supports game developers and publishers with go-to-market strategies, distribution, user experience, payments, etc.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.